В США введен режим ЧС из-за дефицита электроэнергии Байден объявил режим ЧС в США из-за возможной нехватки электрогенерирующих мощностей

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за рисков снижения электроэнергетического потенциала, сообщается в прокламации на сайте Белого дома. Он также продлил освобождение от налога на импорт солнечных батарей из ряда азиатских стран.

Провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса, — заявил Байден.

Американский лидер рассказал о «множестве факторов», которые угрожают возможностям Штатов производить объемы электричества, которые смогут удовлетворить потребительский спрос. Таким образом, из-за риска остаться без электроэнергии Вашингтон на два года отменил пошлины на завоз солнечных батарей и модулей из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.