В США вспомнили о пророческих словах Трампа про Европу и Россию Тhe American Conservative напомнил о пророчестве Трампа о зависимости всей Европы от энергоресурсов России

Фото: Brandon Bell/POOL/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп еще в 2018 году предупреждал Европу, что она пожалеет о своей зависимости от российского газа, сообщил обозреватель Род Дреер в материале для издания The American Conservative (TAC). По его словам, европейские лидеры поставили экономики своих стран на грань краха, не учтя зависимость от России в планах антироссийских санкций.

Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют о том, что так зависят от российской нефти и газа? Нами правят дураки, которые холодной реальности предпочитают солнечные идеологические мечты, — написал Дреер.

Он уверен, что уже в январе подобные шаги скажутся на европейских домах и предприятиях.

Ранее Трамп заявил, что считает вероятность начала Третьей мировой войны возможной. Он также предупредил, что вслед за конфликтом на Украине может последовать конфликт вокруг Тайваня. Свое заявление политик сделал в ходе выступления на конференции консервативных сил, которая проходит в Техасе.