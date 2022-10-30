В США вспомнили игру Зеленского на рояле «без рук» Ведущий Fox News Галлахер вспомнил номер Зеленского «Игра на рояле без рук»

Фото: youtube

Владимир Зеленский (слева)

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон и его коллега Трейс Галлахер, обсуждая выступление комика-трансгендера, вспомнили юмористический номер «Игра на рояле без рук», в котором участвовал, будучи актером, президент Украины Владимир Зеленский.

Поводом для обсуждения стал инцидент в эфире, когда британец Джордан Грей сорвал с себя одежду и начал танцевать обнаженным, а после подошел к синтезатору. Комментируя перформанс, Галлахер вспомнил, что в 2016 году нечто подобное совершил Владимир Зеленский.

Зеленский, будучи комиком, играл в пародии на рояле <...> своим половым органом, — сказал ведущий.

Он также процитировал одну из записей в Twitter, где пользователь рассуждал том, «кто из нас не играл „Хава Нагилу“ на пианино своими <...>, а затем вел свою страну в бой?»

Ранее Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден беспокоится об Украине, хотя следовало бы обратить внимание на проблемы в своей стране. В эфире он напомнил слова хозяина Белого дома о том, что экономика США его не беспокоит, она «чертовски сильна».

Он также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что глава государства обвинил Запад в недостаточном финансировании Киева. Американца возмутил тот факт, что «какой-то иностранец в футболке» просит у Соединенных Штатов финансовой поддержки.