В США врач с коллегами десятки лет оплодотворяли пациенток

Американский врач Филипп Певен признался, что почти 40 лет использовал свой биоматериал, чтобы оплодотворять пациенток в клинике Детройта.
Как
Проведённый в 2017 году тест подтвердил это. При помощи специальных сервисов она провела тщательный анализ своей генетической истории и собрала информацию о сводных братьях и сёстрах. Женщина также нашла одного из внуков врача. Их ДНК совпадали на 12,3%.
В январе Холл вместе с одной из таких «сводных» сестёр встретилась с биологическим отцом. Доктор рассказал, что сдавал свой биоматериал с 1947 года и никогда не думал, что при помощи ДНК-тестов можно будет найти всех его детей.
Также ДНК-тесты показали, что отцом сестры Джейми Холл — Линн является один из врачей больницы, где работал Певен.
Похожий случай произошёл в американском штате Индиана. Там врач-репродуктолог Дональд Клейн около сорока лет также использовал свою семенную жидкость для оплодотворения пациенток и стал отцом как минимум 50 детей. Как позднее признался врач, получить семенную жидкость от других доноров в то время было гораздо сложнее и занимало больше времени, нежели использовать собственную. В 2017 году суд Индианы оштрафовал медика на $500 и приговорил к одному году заключения условно, писал NEWS.ru.