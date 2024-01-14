В США впечатлились способом борьбы ВС РФ с кассетными снарядами ВСУ NYT: ВСУ менее эффективно применяют кассетные боеприпасы из-за траншей ВС РФ

Фото: МО Украины

Применение Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов на поле боя становится менее эффективным, пишет газета The New York Times. Отчасти это происходит из-за того, что российские войска вырыли глубокие траншеи, которые сильно осложняют противнику нанесение ударов.

Как сообщил ей неназванный командир взвода ВСУ, ранее поставленные Соединенными Штатами кассетные боеприпасы использовались для того, чтобы «наносить удары по большим группам» российских военных. Теперь, отметил он, украинские военные пытаются нанести урон и «гораздо более мелким подразделениям».

Ранее ракетные удары ВС России ликвидировали взлетно-посадочные полосы, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что, по его мнению, на этом фоне заверения властей страны о подъеме экономики выглядят смехотворно. Власти страны публично заявляют о «грандиозном росте» экономики, но в условиях, когда миллионы граждан уехали, а десятки тысяч предприятий ликвидированы, никакого роста не может быть, резюмировал аналитик.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что командование Вооруженных сил Украины очень плохо относится к новобранцам. В руки журналистов NYT попало видео с тренировок, где инструкторы смеются над солдатами. На кадрах они также пытаются поддержать шатающегося мужчину, чтобы он смог выстрелить из автомата. Уточняется, что боец страдает от алкоголизма.