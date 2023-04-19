В США возобновят съемки фильма-убийцы с Болдуином CNN: съемки фильма Rust с Алеком Болдуином возобновятся на этой неделе

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В американском штате Монтана возобновятся съемки фильма Rust («Ржавчина») в Алеком Болдуином в главной роли. Производство картины было прервано из-за несчастного случая на площадке, когда жертвой непредумышленного убийства стала оператор фильма. Старт съемок назначен на текущую неделю. Об этом сообщает телеканал CNN.

Съемки фильма Rust возобновятся на этой неделе, — говорится в сообщении телеканала.

По имеющимся данным, основную часть съемок возобновят уже в четверг, 20 апреля, на ранчо Йеллоустоун. На съемочную площадку вернутся исполнитель главной роли Алек Болдуин и режиссер Джоэл Соуза.

Трагедия произошла в октябре 2021 года на съемках вестерна, где Болдуин исполнял главную роль. Во время репетиции эпизода актер выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевым патроном. В результате погибла оператор картины Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил ранение.

Отчет ФБР показал, что Алек Болдуин нажал на спусковой крючок оружия во время съемок, когда застрелил Хатчинс. Актер говорил, что пистолет выстрелил сам, но в экспертных отчетах ФБР говорится, что этого быть не могло.

Актер также отказался признавать вину в непредумышленном убийстве кинооператора.

В результате суд позволил Болдуину продолжить работу над фильмом и общаться со свидетелями по делу, однако запретил обсуждать инцидент. Также на время рассмотрения дела актеру запрещено употреблять спиртное и владеть огнестрельным оружием.