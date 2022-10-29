В США возникла неожиданная проблема из-за поставок оружия Украине 19fortyfive: поставки оружия на Украину истощили военные запасы США

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Американский морпех в отставке Дакота Вуд в статье для издания 19fortyfive написал, что поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность США и истощили военные запасы страны. Он пояснил, что в течение около 20 лет военные в США используют в операциях технику, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с СССР. В настоящее время темпы восполнения этих запасов заметно снизились из-за поставок Киеву.

Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность США и истощили военные запасы страны, — написал Вуд.

По его словам, Вашингтон остался с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения. По словам бывшего военного, на пополнение этих запасов уйдут годы.

Норвегия продолжит поставки вооружений Украине, ранее заявил государственный секретарь в Министерстве иностранных дел страны Эйвинд Вад Петерссон. Дипломат отметил, что Киев действует в полном соответствии с нормами Устава ООН. По его словам, Осло поставляет Украине оружие из-за специальной операции России. Он добавил, что Норвегия будет оказывать и другую поддержку Украине, но не уточнил о чем идет речь.