В США возмутились решением G7 ввести потолок цены на нефть из РФ Экономист из США Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит цен на нефть из России

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Экономист в области энергетики из США Анас Альхаджи раскритиковал решение «Большой семерки» ввести потолок цен на нефть из России. В своем Twitter-аккаунте он поинтересовался, осознают ли европейские политики, какой ценой им обойдется введение ценового лимита на российское сырье. По мнению Альхаджи, в первую очередь от этого пострадают американские и европейские налогоплательщики из-за расходов на доставку нефти.

Осознают ли люди, как дорого обойдется введение «теоретического» потолка цен на российскую нефть? — написал Альхаджи.

Он отметил, что для введения общеевропейского лимита цен «Группе семи» нужно будет нанять 87 тысяч инспекторов, которые будут осуществлять правильное исполнение документооборота и контролировать банковские сделки.

2 сентября министры финансов стран G7 решили ввести лимит цен на поставки нефти из России. Кроме того, они договорились рассмотреть допмеры, чтобы обеспечить эффективность потолка цены на поставки нефти из РФ.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Россия откажется от продажи нефти тем государствам, которые введут на нее ценовой потолок. По ее словам, Москва сможет переориентировать поставки топлива в те страны, которые будут готовы к сотрудничеству. Набиуллина отметила, что потенциальное снижение объемов экспорта незначительно повлияет на показатели платежного баланса.