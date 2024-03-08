В США возмутились из-за ликвидации кассетных бомб вместо передачи их ВСУ Офицер НАТО Табах: США уничтожают кассетные снаряды вместо передачи их ВСУ

Фото: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Cydney Lee

США располагают огромными запасами кассетных снарядов, однако в стране их ликвидируют вместо того, чтобы передать Украине, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Да, это так». По его словам, ВСУ испытывают голод, а Вашингтон буквально уничтожает необходимый им «хлеб».

Четыре миллиона снарядов у нас. Говорят, голод на Украине со снарядами, то есть хлеба нет, а мы этот хлеб уничтожаем в Америке, уничтожаем кассетные бомбы, но Украине не даем. Я не понимаю, — заявил Табах.

Ранее сообщалось, что Воруженные силы Украины ударили по населенному пункту Борок Погарского района Брянской области из РСЗО кассетными снарядами. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что повреждения получили здание автосервиса и два автомобиля. Пострадавших нет.

Российский боец с позывным Снейк тем временем рассказал, что Вооруженные силы Украины изменили тактику при использовании кассетных боеприпасов. По его словам, раньше ВСУ применяли эти снаряды для штурма, однако теперь они могут их задействовать лишь при обороне, потому что ВС РФ нашли способ противостоять.