В США восстановили проходимость канала после обрушения моста AP: канал в порту Балтимора открыли для судоходства после обрушения моста

Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Судоходный канал в американском городе Балтимор восстановили после обрушения моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, передает издание Associated Press со ссылкой на заявление армии США. По данным журналистов, все обломки, оставшиеся в результате инцидента, были извлечены из воды.

Объединенное командование для реагирования на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки, Инженерный корпус армии США и руководитель службы спасения и дайвинга ВМС сегодня восстановили федеральный канал Форт-Мак-Генри <...> для коммерческого морского транзита в порт Балтимор, — подтвердили представители СМИ.

Проходимость канала была восстановлена до 700 футов в ширину и 50 футов в глубину, то есть до изначальных эксплуатационных размеров, обратили внимание в издании. Со дна реки на поверхность достали порядка 50 тысяч тонн обломков.

Инцидент произошел в ночь на 26 марта в 01:30 (08:30 мск). Причиной разрушения переправы стало столкновение с ней контейнеровоза. Судно в результате аварии загорелось и затонуло. В Сеть были опубликованы кадры с места ЧП. Известно, что мост назван по имени юриста и автора государственного гимна США Фрэнсиса Скотта Ки.

Власти штата Мэриленд ввели режим чрезвычайного положения с большим количеством пострадавших из-за обрушения. Для ликвидации последствий происшествия были задействованы федеральные ресурсы из администрации президента.