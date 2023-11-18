В США восхитились российским «истребителем танков» Экс-разведчик ВС США Риттер: вертолеты Ка-52 успешно уничтожают танки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер оценил уникальные особенности российского вертолета Ка-52 «Аллигатор». В эфире YouTube канала Ask The Inspector он восхитился скоростью и маневренностью вертолета, а также отметил, что Ка-52 успешно уничтожают украинские танки в ходе спецоперации.

Этот вертолет обладает соосной схемой расположения несущих винтов: они вращаются в противоположные стороны. У него также отсутствует дополнительный рулевой винт на хвостовой балке. <...> Это делает вертолет очень маневренным и быстрым, — сказал Риттер.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» опубликовал видео работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» ВКС России на Южно-Донецком направлении. В ходе ночных вылетов вертолеты нанесли удары по заранее вычисленными позициям украинской армии, поразив опорные пункты и бронетехнику.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой назвал вертолеты «Ночной охотник» и «Аллигатор» летающими танками. Он отметил, что с помощью авиапушек, управляемых и неуправляемых ракет эти вертолеты способны уничтожить практически любую бронированную или укрепленную цель. При этом они могут находиться от нее за несколько километров, оставаясь неуязвимыми для ЗРК противника, уточнил он.