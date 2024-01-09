В США водитель автомобиля пошел на таран ограждений Белого дома Секретная служба США: автомобиль врезался в ограждение Белого дома

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Вашингтоне сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля, врезавшегося в ограждение Белого дома, сообщил в социальной сети Twitter (X) официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми, которая отвечает за охрану первых лиц государства. Начато расследование инцидента.

Незадолго до 18:00 (02:00 мск 9 января) автомобиль врезался во внешние ворота комплекса Белого дома. <...> Водитель взят под стражу, мы ведем расследование причин и обстоятельств ДТП, — указал он.

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало. Местные СМИ пишут, что на сиденье рядом с водителем лежал некий конверт, его содержимое сейчас исследуют секретные службы.

Ранее агентство Reuters сообщило, что один из автомобилей Байдена попал в аварию. Американский лидер и его супруга не пострадали. Позднее журналист Bloomberg Джош Уингров представил видеозапись ДТП. По его словам, устроивший столкновение мужчина врезался во внедорожник, который перекрывал улицу, пока Байден находился на предвыборном мероприятии. По информации журналиста, авария не нарушила график президента: Байден и первая леди уехали на своем автомобиле.