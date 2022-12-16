В США во время испытаний разбился новейший истребитель F-35B

Фото: lockheedmartin.com

Новейший американский истребитель F-35B разбился в США в ходе испытаний, сообщается на сайте компании-производителя Lockheed Martin. Пилот успел катапультироваться.

Инцидент произошел на авиабазе ВМС Форт-Уэрт в штате Техас. Момент крушения истребителя был снят на видео. На кадрах видно, как самолет совершил вертикальную посадку, но после касания земли накренился на нос. У истребителя подломилось переднее шасси, после чего он завалился на бок и заскользил по взлетно-посадочной полосе. В этот момент пилот катапультировался.

Ранее сообщалось, что истребитель F-35B подбил сам себя в ходе полета в районе полигона Юма (штат Аризона). Установленная на самолет пушка самопроизвольно выстрелила и ее снаряд попал в фюзеляж истребителя. Машина получила значительные повреждения, но пилот не пострадал. Ему удалось благополучно посадить истребитель.

В Великобритании F-35 Lightning II потерпел крушение при взлете с авианосца Queen Elizabeth. Причиной аварии стал дождевик, который попал в воздухозаборник и перекрыл поступление воздуха в двигатель. Из-за этого самолет потерял скорость и рухнул в воду. Пилот успел катапультироваться.