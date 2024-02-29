В США вновь не смогли казнить маньяка со странной репутацией Kivitv: В США не смогли ввести смертельную инъекцию маньяку Кричу во время казни

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Маньяка Томаса Юджина Крича, приговор которому вынесли 40 лет назад в США, второй раз подряд не смогли казнить, сообщает Kivitv. Умертвить 73-летнего мужчину собирались при помощи смертельной инъекции, однако медицинская бригада час не смогла попасть в вену.

Так как оказалось невозможно установить капельницу с ядом, казнь остановили, а преступника вернули обратно в камеру. Администрация штата сейчас решает, что делать. Уточняется, что мужчина имеет репутацию «странного маньяка» из-за по сей день неустановленного точного количества жертв: он сам говорил в разное время, что их было от 26 до 42.

Ранее в США в штате Алабама впервые в истории провели смертную казнь с использованием чистого азота. Осужденный за заказное убийство женщины в 1988 году 58-летний Кеннет Смит был казнен в городе Этмор. Свыше 20 минут американец оставался в сознании и испытывал мучительную боль. Прошедшую процедуру впоследствии назвали «великим злом». При этом власти штата уже запланировали провести такую же казнь второй раз.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк позднее выразил уверенность, что казнь американского заключенного чистым азотом можно приравнять к пытке. По его словам, это бесчеловечный, жестокий и унижающий достоинство способ обращения с гражданином.