https://static.news.ru/photo/3dde2b96-5ac2-11ea-9c36-fa163e074e61_660.jpg Фримен Дайсон Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из известнейших физиков ХХ века Фримен Дайсон скончался в США. Учёному было 96 лет.

Дайсон считается одним из создателей квантовой электродинамики и квантовой теории поля — области науки, которая описывает физику элементарных частиц. Учёный занимался популяризацией астрономии, теорией конденсированного состояния вещества, ферромагнетизмом, работал в биологии. Писал работы по чистой математике и различным аспектам использования атомной энергии, пишет «Газета.Ru».

Помимо этого, в 1950-х годах Дайсон участвовал в разработке проекта «Орион» — космолёта с ядерно-импульсным двигателем, в основу которого было положено использование энергии ядерного взрыва. Из-за очевидной опасности и дороговизны корабля проект был закрыт.

Ранее NEWS.ru писал о смерти бывшего иранского посла в Ватикане. Религиозный деятель Сейед Хади Хосровшахи стал очередной жертвой коронавирусной инфекции. 81-летний клерик скончался в городе Кум — священном городе для мусульман-шиитов.