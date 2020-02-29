Один из известнейших физиков ХХ века Фримен Дайсон скончался в США. Учёному было 96 лет.
Дайсон считается одним из создателей квантовой электродинамики и квантовой теории поля — области науки, которая описывает физику элементарных частиц. Учёный занимался популяризацией астрономии, теорией конденсированного состояния вещества, ферромагнетизмом, работал в биологии. Писал работы по чистой математике и различным аспектам использования атомной энергии,
Помимо этого, в 1950-х годах Дайсон участвовал в разработке проекта «Орион» — космолёта с ядерно-импульсным двигателем, в основу которого было положено использование энергии ядерного взрыва. Из-за очевидной опасности и дороговизны корабля проект был закрыт.
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