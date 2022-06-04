В США разбился военный самолет, пилот погиб В США разбился военный самолет F/A-18E Super Hornet, пилот погиб

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В калифорнийской части пустыни Мохаве разбился истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США, передает телеканал ABC7 со ссылкой на военных. Пилот погиб. Происшествие произошло в 14:30 по местному времени недалеко от города Трона.

Известно, что истребитель базировался на военно-морской авиабазе Лемур. На место происшествия выехали представители Военно-морской службы безопасности и работники экстренных служб. Причина крушения не установлена, ведется расследование.

19 марта стало известно, что в Норвегии погиб экипаж военного самолёта США V-22 Osprey. Конвертоплан принимал участие в учениях НАТО Cold Response.

V-22 Osprey выполнял учебный полёт из города Будё. Он должен был совершить посадку около 18:00 по местному времени (20:00 мск), но исчез с радаров. Три часа спустя спасатели обнаружили место его крушения на юге города.