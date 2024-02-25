В США узнали о тайной поездке главы ЦРУ на Украину NYT: директор ЦРУ совершил секретный визит на Украину

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс совершил секретный визит на Украину, это произошло в прошедший четверг, 22 февраля, сообщает The New York Times. По информации издания, это уже десятый подобный визит с начала конфликта в феврале 2022 года.

Как пишет NYT, целью посещения Бернсом Киева было успокоить украинское руководство на фоне неодобрения палатой представителей Конгресса США дополнительного финансирования Украины. Другие подробности не приводятся.

Ранее палата представителей Конгресса США, которая находится под контролем республиканцев, решила бойкотировать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю. Спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон пояснил, что причиной является отсутствие положений об охране границы с Мексикой, в то время как охрана американской границы имеет неоспоримый приоритет над помощью другим государствам.

При этом военный обозреватель Алексей Суконкин не исключил, что Центральное разведывательное управление США способно заменить Пентагон в поставках оружия Украине. Он предположил, что помощь ВСУ заложена в засекреченные бюджеты американских спецслужб.