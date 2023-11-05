В США узнали о разногласиях в избирательной команде Байдена из-за Израиля Axios: в команде Байдена обостряются разногласия из-за позиции по Израилю

Фото: IMAGO/Chris Kleponis / CNP /Medi/Global Look Press

В избирательном штабе президента США Джо Байдена усиливаются разногласия среди помощников и советников из-за позиции по палестино-израильскому конфликту, сообщает портал Axios со ссылкой на анонимные источники. По имеющимся данным, ряд членов команды американского лидера считают, что Белый дом «потворствует безнравственному нападению» на палестинцев. При этом другие уверены, что Байден проявляет «моральную ясность», защищая Израиль от ХАМАС.

В материале Axios подчеркивается, что разногласия в Национальном комитете Демпартии (НКДП), на который Байден опирается в своей предвыборной кампании, отражают «серьезные поколенческие и политические споры» среди демократов относительно конфликта на Ближнем Востоке. При этом старшее поколение поддерживает Израиль, в то время как более молодые представители комитета склонны выступать на стороне Палестины.

Авторы статьи отмечают, что один из сотрудников НКДП готов уйти в отставку из-за позиции Байдена по Израилю. Также сообщается о том, что сотрудники комитета и Агентства международного развития США (USAID) направили письма своим руководителям с призывом добиваться режима прекращения огня.

Ранее советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что удары армии Израиля по сектору Газа являются непропорциональным ответом на массированную атаку палестинского движения ХАМАС на еврейское государства. По его словам, необходимо остановить боевые действия в Газе и страдания мирных жителей.