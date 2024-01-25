В США узнали о неразрешимых проблемах с направленной ВСУ техникой BI: США не смогут ремонтировать отправленную Украине военную технику

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

США не смогут ремонтировать уже поставленную Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за отказа Конгресса в дополнительном финансировании, пишет издание Business Insider. При этом точной информации о каком именно оружии идет речь нет.

Пентагон заявил, что американское оружие на Украине выходит из строя, потому что он не может помочь ВСУ отремонтировать его. Задержка вызвана тем, что конгресс отказал в дополнительном финансировании, что блокирует не только новую помощь, но и постоянную поддержку уже имеющейся, - говорится в материале.

Наличие подобных проблем подтвердил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. В результате происходит сокращение поставок и уменьшение запасов боеприпасов, а украинская армия вынуждена сворачивать боевые действия на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BI также выражал опасения по этому поводу. Политик отметил, что отсутствие поддержки Запада приведет к нехватке средств артиллерии, зенитных ракет и к большому количеству убитых и раненых.

Ранее американский журнал Newsweek сообщил, что массированные удары ВС РФ по объектам на территории Украины полностью истощили возможности украинской ПВО. Отчасти это происходит из-за сокращения потока помощи от западных союзников Киева, пишет издание. В частности, у ВСУ заканчиваются боеприпасы для мобильных комплексов.

При этом спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что Киев в 2024 году получит от западных партнеров оружие, «которого еще не было». Представитель оборонного ведомства отметил, что несколько государств планируют направить «большие пакеты помощи».