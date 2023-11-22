В США сотни собак заболели неизвестным вирусом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сотни собак заболели неизвестным респираторным вирусом в США, пишет CBS News. О случаях столкновения с необычной болезнью сообщили ветеринары минимум из пяти штатов — Колорадо, Род-Айленд, Орегон, Нью-Гэмпшир и Массачусетс.

Симптомы включают в себя кашель, чихание, выделения из носа или глаз и вялость. В некоторых случаях пневмония быстро прогрессирует, вызывая серьезное заболевание собак в течение 24–36 часов. С середины августа Министерство сельского хозяйства Орегона задокументировало более 200 таких случаев. При этом некоторые из них заканчивались смертью питомцев.

Похоже, это вирус. Вирусы не реагируют на антибиотики, и противовирусные препараты не будут эффективны, пока мы не узнаем, что это за вирус, — сказал ветеринар из Массачусетса Кико Брэкер.

Эксперты призвали владельцев собак ограничить контакты своего питомца с сородичами. Они также напомнили о необходимости вовремя вакцинировать псов.

Ранее ветеринар Маргарита Наумова рассказала, что симптомы бешенства и чумки у собак очень похожи: как правило, после заражения у животных наблюдается слюнотечение, гипертермия, расширяются зрачки и учащается дыхание. При чумке питомец заразен только для других животных, бешенство же опасно и для людей, как для всех теплокровных, отметила врач.