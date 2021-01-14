В США уволили экс-советника Путина после поста о штурме Капитолия

Американский либертарианский Институт Катона уволил старшего научного сотрудника Андрея Илларионова. Об этом сообщил сам россиянин на своей странице в «Живом журнале».

Причиной увольнения стали его слова о «мирных» митингах в Вашингтоне.

Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединённых к моему посту «Поджог Рейхстага — 2021» в этом блоге, — написал Илларионов.

Он также рассказал, что когда устроился на работу в институт, то регулярно спрашивал у руководства о позиции организации по той или иной теме. Ему отвечали, что «у института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы» и сотрудники имеют полное право на выражение своих позиций по любому вопросу.

Ранее NEWS.ru писал, что американский либертарианский Институт Катона инициировал расследование в связи с высказываниями Андрея Илларионова, бывшего советника президента РФ Владимира Путина, а ныне — старшего научного сотрудника учреждения. Он, будучи непосредственным очевидцем событий в Вашингтоне 6 января, заявил, что митинги у Капитолия были мирными.