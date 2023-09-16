В США увидели во встрече Путина и Ким Чен Ына знак для Байдена WP: встреча лидеров России и КНДР указала на провальность подхода США к Пхеньяну

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

Встреча президента России Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном «подчеркивает провал политики» президента США Джо Байдена в отношении Пхеньяна, считает обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин. В своей статье он выразил мнение, что любая попытка Белого дома по налаживанию отношений с КНДР окажется провальной и будет иметь низкие шансы на успех.

Велика вероятность, что это обернется политическим поражением для Байдена в то время, как он готовится претендовать на переизбрание [на пост президента США]. Для взаимодействия с Северной Кореей нужны как лидерские позиции, так и политический капитал, — считает Рогин.

Журналист счел слова об открытости Вашингтона к дипломатии наиболее пассивным способом решения проблем.

Рогин напомнил, что в Восточной Азии идет гонка вооружений, поэтому у Северной Кореи нет поводов сейчас говорить с США о денуклеаризации. Эксперт из вашингтонского Центра им. Генри Стимсона Дженни Таун подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются убедить страну, что ей не нужно ядерное оружие, при этом угрожая ей. По его мнению, Вашингтон не создал предпосылок для того, чтобы КНДР рассматривала его «как возможный вариант для сотрудничества».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон пока не увидел всех результатов переговоров лидеров РФ и КНДР. Он подчеркнул, что результаты обсуждения «программ, которые могли бы нарушить резолюции Совета Безопасности ООН, вызывают беспокойство».