В США увидели в патриотическом подъеме в Китае «палку о двух концах» WSJ: патриотический подъем в Китае может сорвать сделку Трампа и Си Цзиньпина

Фото: Tang Yi/XinHua/Global Look Press

Власти Китая используют торговое противостояние с США как инструмент идеологического влияния и консолидации общества, что может одновременно усилить позиции правящей партии и создать риски для самого Пекина, пишет The Wall Street Journal. Это ограничивает свободу действий КНР и усложняет возможность заключения соглашения между лидерами двух стран Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.

Это своего рода палка о двух концах, — подчеркнул политолог из Национального университета Сингапура Джа Ян Чонг.

По мнению эксперта, в сложные периоды, когда население мобилизуют для поддержки Коммунистической партии Китая (КПК), возникает опасность, что если ситуация не улучшится, общество начнет терять терпение. Со временем на фоне неоправданных ожиданий люди могут начать обвинять власти в неудачах и неисполнении обещаний.

Пекин представляет торговую войну с Вашингтоном как идеологическое противостояние, где исход конфликта напрямую связан с политической легитимностью КПК, считают аналитики. Они обеспокоены: примет ли китайское общество сценарий, при котором США не ослабят своих требований, а экономика КНР понесет значительные потери.

Представитель МИД КНР Мао Нин, например, недавно опубликовала видео, на котором Мао Цзэдун заявляет: «Мы будем сражаться столько, сколько они захотят сражаться, и мы будем сражаться до полной победы». Она также назвала США «бумажным тигром» и призвала не поддаваться на угрозы Вашингтона.

Ранее министр торговли США Говард Лютник отметил, что Соединенные Штаты и Китай начали неформальные переговоры по торговым вопросам. По его словам, контакты проходят не напрямую, а через посредников.