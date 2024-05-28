В Белом доме сделали тревожный для НАТО прогноз по России Белый дом: спецоперация сделает российский ОПК сильнее

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США допускают, что оборонно-промышленный комплекс России станет сильнее, чем был до начала специальной военной операции на Украине, сообщил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, ТАСС. По его словам, в ответ на это Западу придется приложить серьезные усилия.

Мы сталкиваемся с отрезвляющей перспективой того, что оборонно-промышленный комплекс России может стать сильнее, чем он был до войны, и напрямую угрожать европейской и трансатлантической безопасности, — сообщил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководством предприятий ОПК в Королеве заявил, что отечественный оборонно-промышленный комплекс за последние полтора-два года существенно нарастил объемы производства.

Кроме того, Путин выделил показатели роста производства автомобилей, которые увеличились в семь раз, и средств индивидуальной защиты. Производство беспилотников и авиационной техники увеличилось в четыре раза, а бронетанкового вооружения — втрое, добавил президент.

Говоря о перестановках кадров, глава государства призвал максимально использовать административный ресурс для обеспечения главной задачи — успешной работы боевых подразделений на линии соприкосновения в рамках СВО. Путин призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить военных необходимыми ресурсами.