В США увидели мрачный сценарий будущего Украины WP: Украину без финансовой и военной помощи со стороны США ждет коллапс

Фото: МО Украины

Украину без финансовой и военной помощи со стороны США ждет коллапс или потеря «бесчисленного количества жизней», пишет The Washington Post. Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к возможным вариантам на случай отказа Конгресса США одобрить законопроект о военной помощи Киеву.

Без дополнительных мер для Украины со временем это не пойдет на пользу, и это может привести к потенциальному коллапсу… Но вот суть: аже если Украина выстоит, мы на самом деле говорим, что мы собираемся использовать бесчисленное количество жизней, чтобы добиться этого, — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что палата представителей может рассмотреть законопроект, предусматривающий выделение Украине $60 млрд уже в марте-апреле. В этом случае Конгресс США согласует его уже осенью.

До этого директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак констатировала, что иностранная помощь напрямую влияет на жизнеспособность Украины. По ее словам, в том числе важное значение имеет финансовая поддержка США. Между тем сам МВФ приступил уже к третьем пересмотру схемы программы помощи Украине.

Помимо этого, ранее стало известно о создании Киевом специального плана сохранения финансовых поступлений от МВФ на случай, если США так и не смогут определиться с поддержкой Украины или она будет окончательно заблокирована.