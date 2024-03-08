В США утвердили законопроект о запрете Tiktok Комитет Палаты представителей США поддержал инициативу о запрете Tiktok

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Комитет по энергетике и торговле палаты представителей США поддержал законопроект, предусматривающий возможность запрета китайской соцсети TikTok на территории страны, о чем стало известно из трансляции голосования в Youtube. За инициативу проголосовали 50 законодателей.

Сроки выдвижения законопроекта на рассмотрение нижней палаты Конгресса США на данный момент не определены. Блокировка TikTok может произойти, если будет наблюдаться сохранение связи между ней и китайской технологической компанией ByteDance.

Ранее стало известно, что республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти разработали законопроект «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками». Документ наделит президента США полномочиями запрещать TikTok и другие приложения. Под понятие «иностранные злоумышленники» попали Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Согласно китайским законам, национальные компании по запросу правительства обязаны передавать все данные о своих клиентах. В случае если властям КНР понадобятся данные об американских пользователях TikTok, руководители соцсети должны будут их предоставить. В связи с этим конгрессмены США не первый год заявляют о том, что видят в соцсети угрозу национальной безопасности.