В США установили новый суточный антирекорд по заражениям коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cb75067c-bdb5-11ea-8e81-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Наивысший суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован в Соединённых Штатах 3 июля. Причём антирекорд устанавливается в седьмой раз за последние девять дней.

За минувшие сутки в США о положительных тестах на COVID-19 узнали 57 497 человек. Больше чем на 2000 человек превзойдён показатель 2 июля. Тогда стало известно о 55 220 случаях заболевания, сообщает The Washington Post.

Соединённые Штаты возглавляют список стран мира по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. К настоящему моменту, как утверждается Университетом Джонса Хопкинса, в стране выявили почти 2,8 млн инфицированных. Летальный исход фиксировался в более чем 129 тысячах случаях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете превысило 11 млн. В настоящий момент известно о 11 031 905 инфицированных, говорят данные Университета Джонса Хопкинса. Согласно им, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375. Больше всего людей инфекция поразила в США и Бразилии (1 539 081).