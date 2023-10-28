В США установили личности всех жертв стрельбы в Льюистоне CBS: жертвами стрельбы в штате Мэн стали американцы от 14 до 76 лет

Фото: Lewiston Police Department/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти американского штата Мэн опознали всех жертв стрельбы в городе Льюистон, заявил на пресс-конференции глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак, сообщает CBS. По его словам, самому младшему погибшему было 14 лет, старшему — 76.

Все 18 жертв были опознаны, мы сообщили их семьям о случившемся, — отметил Сасчак.

Он уточнил, что жертвами массового убийства 25 октября стали 16 мужчин и две женщины. Полиция нашла винтовку в брошенной машине Роберта Карда, которого подозревали в стрельбе. Самого Карда нашли мертвым. Других подробностей пока нет.

Вечером 25 октября Кард открывал огонь из автомата в трех районах города Льюистона. Власти заявили о 18 погибших и 13 раненых. Личность стрелка установила полиция. Карда назвали оружейным инструктором, имевшим проблемы с психическим здоровьем. Летом 2023 года он несколько месяцев провел в психиатрической больнице из-за того, что «слышал голоса».

Ранее сообщалось, что агенты ФБР и полицейские 27 октября окружили дом, в котором мог находиться Роберт Кард. Очевидцы рассказывали, что по громкоговорителю находящихся в здании призывали открыть дверь агентам. На месте работали ФБР, полиция и агенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и оружия.