В США установили антирекорд по числу заражённых коронавирусом

Более 400 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксировали в США, что значительно больше предыдущего максимума.
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С момента вспышки пандемии в США выявили более 17,4 млн заразившихся, более 313 тысяч человек скончались.
Ранее NEWS.ru сообщал, что США оказались парализованы перед величайшим эпидемиологическим кризисом в истории страны. Надежды американцев, связанные с тем, что власти бросят на борьбу с инфекцией огромные финансовые и интеллектуальные возможности, а также технологическую мощь, не оправдались, передаёт NBC News.