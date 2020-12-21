В США установили антирекорд по числу заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0ff7ccb0-4260-11eb-a55d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine/imago-images.de/Global Look Press

Более 400 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксировали в США, что значительно больше предыдущего максимума.

Это следует из данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), согласно которым 19 декабря 2020 года в стране зарегистрировано 403 359 случаев коронавируса, при том, что на западном побережье день ещё не закончен. Прежний антирекорд фиксировался 18 декабря. Тогда стало известно о 249 707 заболевших.

С момента вспышки пандемии в США выявили более 17,4 млн заразившихся, более 313 тысяч человек скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США оказались парализованы перед величайшим эпидемиологическим кризисом в истории страны. Надежды американцев, связанные с тем, что власти бросят на борьбу с инфекцией огромные финансовые и интеллектуальные возможности, а также технологическую мощь, не оправдались, передаёт NBC News.