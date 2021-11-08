В США усомнились в возможности дальнейшего сдерживания России

Читатели The Wall Street Journal невысоко оценили внешнеполитический курс президента США Джо Байдена. По их словам, президент совершенно не разбирается во внешней и оборонной политике и не сможет ничего противопоставить растущему влиянию России.

Поводом для обсуждения стала статья американского сенатора Тома Коттона под названием «Россия станет следующим испытанием для внешней политики Байдена». В ней сенатор призвал главу Белого дома предпринять конкретные шаги для сдерживания России. Речь идёт об увеличении объёма поставок летального оружия на Украину, введении санкций против «Северного потока — 2», высылке российских дипломатов и проведении ведущими европейскими странами более жёсткой политики против России.

Далеко не все пользователи согласились с предложениями политика. Так, комментатор под ником Herve Guerin считает опасным подрыв отношений между Россией и Евросоюзом: по его словам, это грозит ослаблением экономики ЕС, в котором США не заинтересованы. Другой комментатор заявил, что ситуацию не исправляют ни новые санкции, ни увеличение поставок оружия на Украину. Пользователи раскритиковали и само название статьи, заявив, что Путин «съест Байдена на обед», а сам Байден не сможет реализовать представленные инициативы.

Он слаб и сбит с толку, он совершенно не разбирается во внешней и оборонной политике, — заключил D P Firlik.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США отказался от принципа «Америка на первом месте», который провозглашал его предшественник Дональд Трамп. По его словам, президент США займётся созданием такой модели международных отношений, при которой «все страны мира будут действовать по определённым правилам».