В США усомнились в способности Байдена обеспечить безопасность госграницы Конгрессмен Гетц: десятки паспортов с Украины и из Китая нашли на границе США

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США, заявил республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц на своей странице в Twitter (X). Политик усомнился в том, что администрация президента Джо Байдена способна обеспечить безопасность американской границы.

Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США. [Президент США Джо] Байден и [министр внутренней безопасности Алехандро] Майоркас заявляют, что граница безопасна. Что вы думаете? — написал Гетц.

Ранее он заявил, что США уже оказали значительную финансовую поддержку Украине, теперь настало время подтолкнуть президента Владимира Зеленского к активным усилиям в направлении мирных переговоров. Ведущий американского политического шоу Rising Робби Соав также уверен, что Украине в скором времени неизбежно придется вести переговоры с Россией, причем Киеву надо будет пойти на территориальные уступки.

До этого Гетц заявил, что Киев утратил поддержку большинства Республиканской партии в палате представителей Конгресса США. Политик объяснил, что на последнем голосовании по украинскому вопросу против высказались 117 республиканцев, за — 101.