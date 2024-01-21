В США усомнились в психическом здоровье Трампа Хейли: мы не можем иметь президента, чье ментальное здоровье вызывает вопросы

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Никки Хейли

Экс-постпред США при ООН и бывший губернатор штата Южная Каролина, Никки Хейли, претендующая на выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии на президентских выборах, усомнилась в психическом здоровье своего конкурента на первичных выборах — Дональда Трампа, передает ТАСС. По ее словам, заявления бывшего президента о ее ответственности за события в Капитолии не соответствуют фактам.

Вчера вечером Трамп заявил, что я не обеспечила меры безопасности в ходе беспорядков в Капитолии. Меня даже не было в округе Колумбия в тот день. Говорят, он запутался, что он говорил о другом человеке. Я беспокоюсь, что, когда имеешь дело с тем давлением, которое оказывается на президента, мы не можем иметь на этом посту еще одного человека, чье ментальное здоровье будет вызывать у нас вопросы, — заявила Хейли.

Ранее Трамп упомянул президента России Владимира Путина в речи, посвященной его победе в кокусе в штате Айова. Тогда республиканец отметил, что он в случае переизбрания мог бы предотвратить конфликт на Украине всего за 24 часа, так как находится в очень хороших отношениях с российским лидером, что для США «хорошо, а не плохо».

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это посоветовал бывшему президенту США сначала «думать, а потом говорить». Киевский политик пояснил, что такой совет когда-то дал ему отец.