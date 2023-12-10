В США усомнились в президентских полномочиях Зеленского Полковник Уилкерсон: полномочия Зеленского сомнительны

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Владимир Зеленский

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского сомнительны, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Он также назвал чиновников украинского правительства закоренелыми преступниками и обвинил их в разворовывании финансовой помощи, оказываемой Киеву Западом.

Я знаю, что до того, как стать президентом, он (Зеленский — NEWS.ru) выступал <...> как комик, свободно говорящий по-русски. Я понятия не имею, каковы полномочия Зеленского, но знаю, каковы полномочия остальных, — заявил Уилкерсон.

По его словам, большая часть средств, которые Киев получил от зарубежных партнеров, осела в карманах людей, находящихся у власти. Он также выразил сожаление, что по вине коррумпированного правительства погибло множество украинцев.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что высшее руководство страны не является коррумпированным. Он подчеркнул, что западные партнеры Киева знают об этом и претензий к главе государства Владимиру Зеленскому и сотрудникам его администрации у них нет. В то же время Ермак признал, что коррупция на Украине существует. Он заверил, что правоохранительные органы ведут борьбу с ней.