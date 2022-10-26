В США усомнились в победе демократов на выборах Reuters: в Белом доме забеспокоились возможной потерей контроля демократов над конгрессом

Фото: pixabay.com

В Белом доме забеспокоились возможной потерей контроля демократов над конгрессом по итогам выборов, которые пройдут 8 ноября, сообщает Reuters. Отмечается, что оптимизм в администрации Байдена уменьшился после результатов промежуточных выборов. Во многих штатах заметно лидируют кандидаты от республиканской партии.

Оптимизм Белого дома относительно промежуточных выборов уменьшился, теперь там обеспокоены возможной потерей контроля демократов над конгрессом, — сказано в публикации.

Демократы опасаются, что многие принятые ранее меры могут быть отменены республиканским конгрессом. Это также относится к выделению дополнительной финансовой и военной помощи Киеву.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ранее заявила, что Вашингтон никогда не руководствовался принципом карт-бланша при выделении помощи Киеву. Так политик ответила на обвинения республиканцев в том, что демократы выделяют неограниченную помощь Украине.

Он добавила, что США действуют во имя демократии и свободы во всем мире. Она допустила, что поддержка Украины не прекратиться даже после возможной победы республиканцев на выборах в конгрессе.