В США усомнились в осуществлении желания Украины по захвату Крыма Экс-разведчик Риттер: Украина не может захватить Крым

Фото: МО Украины

Желание Украины захватить Крым неосуществимо, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol. По его словам, это может принести только большие потери в рядах ВСУ.

Это принятие желаемого за действительное, этого не произойдет, — сказал Риттер.

Кроме того, экс-разведчик считает, что контрнаступление ВСУ провалится и не принесет результатов.

Ранее экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что украинские войска не смогут захватить Крым даже в случае прямого вмешательства в конфликт сил НАТО. Он отметил, что ВСУ не удается наносить удары по полуострову даже таким оружием, как РСЗО HIMARS, поскольку Крым хорошо защищен российскими системами ПВО. Он подчеркнул, что Крым очень важен для России, поэтому любые угрозы его захвата Москва будет воспринимать как реальные.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры разрешили Киеву наносить удары по крымскому полуострову. По его словам, сейчас наблюдается абсолютный консенсус относительно того, что Украина может уничтожать все российское, например, в Крыму.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что украинская армия может использовать для ударов по Крыму англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow и надводные ракеты. При этом он отметил, что у российской армии есть чем отражать удары ВСУ, и напомнил о военно-морской базе в Севастополе.