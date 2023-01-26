В США усомнились в передаче танков Abrams Киеву к нужному сроку Нуланд: США не успеют отправить танки на Украину к весеннему наступлению

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Вашингтон не успеет передать Киеву танки к весне, когда ожидается активизация боевых действий, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в сенате, передает РИА Новости. По ее словам, вся военная операция требует значительной подготовки.

Abrams, как вы знаете, является очень сложным танком и требует значительной подготовки. Несмотря на то что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там к весеннему наступлению, — сказала она.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что российских военных обучат уничтожать немецкие танки Leopard 2 и американские M1 Abrams. По его словам, военным уже выдали брошюры и пособия по выведению западных и американских боевых машин из строя.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Abrams представляют опасность только при умелом и хорошо обученном экипаже. Он отметил, что в распоряжении России есть комплексы противотанковых ручных и автоматических вооружений. Рассуждать о том, что будет при поставке Abrams ВСУ, пока рано, «все покажет поле боя», добавил он.