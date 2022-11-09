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В США усмотрели в действиях России подготовку к «зомби-апокалипсису»

Bloomberg: Россия и Китай скупают золото из-за утраты доверия к США

Валютное господство США вынуждает ряд стран, включая Россию и Китай, наращивать запасы золота. Об этом заявил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг. По его мнению, подобный процесс можно сравнить с подготовкой к «зомби-апокалипсису».

Фиклинг напомнил, что согласно данным Всемирного совета по холоту, центробанки стран мира в сентябре скупили 400 метрических тонн золота, что соответствует объему закупок в течение всего года. автор сравнил такое поведение с поведением людей перед «зомби-апокалипсисом», когда следует «набить бункер консервами, огнестрельным оружием и раздобыть побольше слитков».

У слитков есть одно важное преимущество: в отличие от облигаций, они не связывают вас отношениями с ненадежным контрагентом. <...> В мире, где доверять нельзя никому, имеет смысл подстелить себе золотую соломку, — отметил Фиклинг.

Он отметил, что ранее госдолг США считался «подлинно безрисковой» инвестицией, но снкции заморозили резерва Банка России, а Евросоюз размышляет над тем, чтобы передать эти средства Украине, в связи с чем желание запастись золотом можно считать объяснимым.

Автор подчеркнул, что в число крупнейших покупателей драгметаллов входят страны, чьи связи с США все более ослабевают — это Китай и Саудовская Аравия.

Ранее в Германии сопредседатель партии «Союз-90/Зеленые» Рикарда Ланг призвала использовать замороженные активы России для восстановления Украины. По ее словам, только в ФРГ эти активы составляют несколько миллиардов евро. Она признала, что с юридической точки зрения реализовать эту задачу непросто. По ее словам, необходимо «искать пути».