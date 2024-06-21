В США усмотрели сигнал в визите Путина в КНДР Advance: визит Путина в Северную Корею стал прямым сигналом для США

Фото: Kremlin.ru

Официальная встреча Владимира Путина с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном

Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР стал для США прямым сигналом о начале укрепления связей Кремля с партнерами, сообщает Advance. По информации издания, Россия укрепляет свое влияние во многих странах, в то же время политическая воля США теряет силу в некоторых регионах, из-за чего страны «переходят на другую сторону».

Визит Путина в КНДР — прямой сигнал для Соединенных Штатов Америки о том, что Россия приступила к активному выстраиванию отношений со странами, с которыми ее сближают общие взгляды, — говорится в публикации.

Колумнисты считают, что процесс укрепления влияния Москвы в мире может ускориться, поскольку открыто делающие ставку на партнерство с Россией страны знают, что за РФ стоит Китай. По их мнению, вместе две страны «представляют собой ощутимую силу».

Путин 20 июня заявил: российские власти рассчитывают, что заключенный с Корейской Народно-Демократической Республикой договор о сотрудничестве станет фактором, который будет сдерживать кризис на полуострове. Он отметил, что в соглашении нет ничего нового. Также президент заявил, что Южной Корее не о чем беспокоиться в связи с новым договором Пхеньяна и Москвы. По его словам, российская помощь КНДР будет идти только в случае агрессии.