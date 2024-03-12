В США ушли от вопроса о применении Bradley при попытке прорыва ДРГ в Россию Пентагон: у США нет данных о применении Bradley украинскими ДРГ на границе с РФ

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

США не располагают данными о том, использовали ли украинские диверсионно-разведывательные группы американские Bradley во время попытки прорыва на территорию РФ, сообщил ТАСС представитель Пентагона. С этим вопросом он посоветовал обратиться к командованию Вооруженных сил Украины.

У нас здесь нет этой информации, ответить относительно этого могли бы Вооруженные силы Украины, — заявил собеседник издания.

Представитель Пентагона также не ответил на вопрос о противоречиях при использовании украинскими ДРГ Bradley. Речь шла о том, разрешал ли Вашингтон применять вооружение американского производства для боевых действий на территории России.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры ликвидированной техники диверсионно-разведывательных украинских групп в Белгородской области. В ведомстве уточнили, что подразделения ВС РФ поразили две боевые бронированные машины М113, а также личный состав ДРГ ВСУ. Кроме того, повреждения получила боевая машина пехоты Bradley американского производства. Противник понес существенные потери и был отброшен от границы РФ, добавили в ведомстве.