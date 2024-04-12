В США ушли от ответа на вопрос об атаке Ирана на Израиль в ближайшие часы Белый дом отказался комментировать возможность атаки Ирана на Израиль 12 апреля

Белый дом не стал комментировать информацию о том, что США ожидают удара Ирана по Израилю в пятницу, 12 апреля. Как сообщали ранее американские СМИ, нападение планируется на ближайшие часы. Председатель объединенного комитета начальников штабов США при этом добавил, что Вашингтон поддерживает контакты с коллегами на Ближнем Востоке ради недопущения полномасштабной войны, передает ТАСС.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби в свою очередь напомнил об обязательствах США перед Израилем. По его словам, из-за них ему придется не говорить на тему возможных атак.

Надеюсь, что вы понимаете, почему я не собираюсь говорить о деталях нашего обязательства помочь Израилю защитить себя. Я бы просто оставил все так, как сказал президент [США Джо Байден], — это непоколебимое обязательство, к которому мы относимся серьезно, — заявил Кирби.

Первым соответствующие данные распространил телеканал CBS, который заявил, что нападение будет ответом на гибель семи офицеров Корпуса стражей Исламской революции в Дамаске в результате удара израильских ВВС.

Собеседники канала рассказали, что целями Ирана будут военные объекты Израиля. Для акции возмездия используют свыше 100 дронов и несколько десятков ракет. Чиновники в США уверены, что защититься от удара такого масштаба Израилю будет сложно.