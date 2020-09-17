В США ураган «Салли» оставил без света 500 тыс. человек

https://static.news.ru/photo/3f3e5cc2-f8c9-11ea-bb61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lan Wei/Global Look Press

Бушующий в штатах Флорида и Алабама ураган «Салли» снизил категорию до тропического шторма, но перед этим оставил без света 540 тыс. человек на побережье Мексиканского залива.

В городе Мобайл в Алабаме сейчас обесточены более 430 домов и предприятий.

Скорость ветра достигала 165 км в час. Он повалил деревья и сорвал кровлю с десятков домов в этих штатах. Один человек, по официальным данным, стал жертвой разгула стихии, ещё один числится пропавшим без вести. Всё это сопровождалось проливными дождями.

Как утверждают синоптики, в Алабаме и Флориде могут возникнуть сильные наводнения, так как уровень океана значительно повысился. Национальная метеорологическая служба сообщила, что во флоридском городе Пенсакола вода уже поднялась на полтора метра.

Местные власти призвали всех живущих в низинах покинуть свои жилища на время. В районах, где бушует «Салли», закрыты школы и офисы. При этом шторм повлиял и на нефтяные котировки. Дело в том, что нефтедобывающим компаниям на шельфе Мексиканского залива пришлось на четверть сократить добычу сырья, что вызвало скачок цен на чёрное золото.

«Салли» стал 18-м по счёту штормом в Атлантическом океане с начала года и восьмым ураганом, который добрался до США. Эксперты подсчитали, что ущерб от него может достигнуть $3 млрд.

Скорость ветра сейчас составляет 26,8 м/с. Шторм находится в 85 км от города Пенсакола в штате Флорида, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, утром 16 сентября цены на нефть показали рост на фоне сообщений Американского института нефти о снижении её запасов и приостановке добычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Салли».