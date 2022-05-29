Театральный жест Байдена поставил военных США в трудное положение The Hill: Байден делает вид, что решает проблему дефицита детских смесей в США

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Доставка дефицитных молочных смесей для младенцев в США из Европы при помощи американских военных является больше театральным жестом главы Белого дома Джо Байдена, нежели настоящим решением проблемы, пишет The Hill. Издание цитирует экс-сотрудника управления по контролю за продуктами и лекарствами Питера Питтса, который считает, что таким образом Байден создает видимость того, что пытается разрешить проблему с питанием для новорожденных.

Этот символический жест может скорее расцениваться как знак, нежели как реальный выход из кризиса. <...> Это политический театр: президент хочет, чтобы было видно, что он что-то делает, — сказал Питтс.

Он добавил, что к настоящему моменту было совершено две поставки молочных смесей, что является явно недостаточным для стабилизации ситуации. Военным, считает эксперт, потребуется совершить куда больше рейсов, и даже так, одними поставками, ситуацию не исправить.

Дефицит детский смесей, который оценивается в 40–50% потребностей рынка США, возник после закрытия производственной линии компании Abbott. Американские регулирующие органы в области здравоохранения были вынуждены пойти на этот шаг из-за подозрений, что болезнетворные бактерии попали на производственные площадки компании.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналиста, что делать родителям, у которых не получается найти молочную смесь для ребёнка, ответила, что следует немедленно обратиться к педиатру. За этот комментарий представители прессы назвали ее циничной, подчеркнув, что такой ответ — это чистая формальность и отговорка.