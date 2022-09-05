В США упал самолет с девятью пассажирами на борту В США в Тихий океан близ Сиэтла упал самолет с девятью пассажирами на борту

Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

В США самолет, на котором находились девять пассажиров, упал в Тихий океан неподалеку от берегов Сиэтла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на береговую охрану США. Информация о пострадавших не поступала.

Расчеты службы береговой охраны США реагируют на сообщения о крушении гидроплана в Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби, с восемью взрослыми и одним ребенком на борту, — говорится в сообщении ведомства.

При этом данных о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее агентство Reuters сообщило, что у побережья Латвии разбился частный самолет, который пытались перехватить истребители НАТО. Судно было зарегистрировано в Австрии. Отмечается, что самолет Cessna 551 летел из города Херес на юге Испании без конкретного пункта назначения. На его перехват были направлены истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии. По информации агентства, пилоты дважды меняли курс: в Париже и Кёльне.

По данным латвийского агентства LETA, на борту самолета находились шесть человек.