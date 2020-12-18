В США уничтожили 400 тысяч доз вакцины от коронавируса

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Американская компания Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил советник администрации действующего президента США Монсефа Слауи.

Это произошло из-за технической накладки на производстве. Однако в компании считают, что инцидент не помешает выполнить план: в этом месяце должно быть произведено 20 миллионов доз препарата для внутреннего рынка. Кроме того, в первом квартале 2021 года компания должна выпустить для США ещё от 85 до 100 миллионов доз.

Слауи заметил, что подобные проблемы допустимы, учитывая сложность и масштаб производственного процесса. Но ни на общий объём производства, ни на темпы это повлиять не должно.

По моему опыту, всё проходит так же гладко, как и на любом производственном процессе, которые я наблюдал за 30-летнюю карьеру в отрасли, — цитирует Слауи Bloomberg.

Как ранее писал NEWS.ru, США по-прежнему находятся в тяжёлом положении в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Стало известно, что отделения интенсивной терапии в регионе Южная Калифорния заполнены и нет новых мест для пациентов.

Штаты остаются мировым лидером по количеству заболевших коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего соответствующую статистику, число заразившихся по стране превысило 17,2 млн человек. Жертвами болезни стало более 310 тысяч пациентов.