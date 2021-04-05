В США уничтожат летавшие над Россией самолёты

https://static.news.ru/photo/82c14800-96a4-11eb-ba86-96000091f725_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

В США будут утилизированы самолёты OC-135B, которые совершали наблюдательные полёты над территорией России в рамках Договора по открытому небу (ДОН).

По словам представителя американских ВВС, в этих самолётах больше нет необходимости. В течение нескольких месяцев они будут отправлены на авиасвалку в штате Аризона.

Член палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Небраска Дон Бейкон, в свою очередь, отметил, что содержание самолётов слишком накладно. На свалке они будут разобраны на запчасти и разрезаны на металлолом.

Ранее президент США Джо Байден назвал ошибочным решение предшественника Дональда Трампа о выходе из ДОН. Решение об утилизации самолётов закрывает для США возможность вернуться к договору, отметил конгрессмен.

В Совете нацбезопасности администрации президента США по этому поводу заявили, что решение о возможном возвращении Вашингтона в ДОН будет принято «в нужное время» и оно не связано с действиями в отношении устаревающей авиатехники, сообщает издание The Wall Street Journal.

В мае 2020 года Трамп объявил о выходе США из ДОН. Он объяснил решение тем, что Россия нарушала условия договора. Белый дом официально уведомил Кремль об отказе Вашингтона от дальнейшего участия в соглашении. Свои обязательства по договору Штаты прекратили выполнять в ноябре.

Как писал NEWS.ru, Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету 2021 года. Если Вашингтон к этому времени не уведомит Москву о готовности возобновить участие в договоре, Россия направит депозитариям — Венгрии и Канаде — ноту о выходе из соглашения. С этого момента начнётся отсчёт полугодового срока, предшествующего официальному и окончательному выходу России из соглашения.