В США умер республиканский сенатор-рекордсмен Оррин Хэтч
Ксения Голуб
Ксения Голуб
07:39, 24 апреля 2022
Сенатор Оррин ХэтчФото: Alex Edelman/Global Look Press
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В США скончался сенатор Оррин Хэтч, который стал рекордсменом среди республиканцев по длительности пребывания в сенате Конгресса США (42 года). Он умер в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба его фонда. Политик скончался вечером в субботу, 23 апреля, в Солт-Лейк-Сити в окружении своей семьи.
Фонд Хэтча с прискорбием сообщает об уходе из жизни сенатора Оррина Хэтча, —говорится в сообщении.
В сообщении также отмечено, что кроме рекорда среди республиканцев он был рекордсменом и по продолжительности представления штата Юта в верхней палате Конгресса США. Хэтч находился на посту сенатора с 1977 по 2019 год, в ходе его политической карьеры сменились семь президентов страны. За время своей работы в сенате он стал автором свыше 750 законопроектов.
С 2015 по 2019 год политик также занимал пост временного президента Сената США.
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