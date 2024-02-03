В США умер один из предсказывающих весну сурков LEX 18: в Кентукки в День сурка умер предсказывающий весну сурок Мейджор

Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press

В штате Кентукки (США) сурок-предсказатель Мейджор умер через несколько часов после начала празднования Дня сурка (2 февраля), сообщила телевизионная компания LEX 18 со ссылкой на Центр дикой природы «Второй шанс» в округе Буллит. Обязанности умершего животного в Центре будет выполнять сурок по кличке Джози Берроу.

Он (Мейджор) был полон потрясающей энергии до самого конца. Он навсегда останется в наших сердцах, — заявили в организации.

Впервые День сурка отмечался в 1887 году в городке Панксатони, штат Пенсильвания, с подачи местной газеты. Кстати, полный титул сурка — Фил из города Панксатони, Провидец из Провидцев, Мудрец из Мудрецов, Предсказатель из Предсказателей и выдающийся Прорицатель Погоды. Считается, что если сурок увидит тень и спрячется в норку, то зима продлится еще шесть недель. Если же тени нет, то весна наступит совсем скоро.

Год назад в Канаде сурок-предсказатель Фред умер всего за несколько часов до начала празднования Дня сурка. Посетителям праздника сообщили о смерти сурка за 40 минут до начала церемонии. Канадцы были потрясены известием, однако быстро нашли выход. Вместо животного выступил с предсказанием ребенок, переодетый в костюм сурка.