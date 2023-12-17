В США уловили сигнал в словах Путина о Киссинджере Newsweek: слова Путина о Киссинджере являются важным сигналом для США

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Генри Киссинджер

Слова президента России Владимира Путина о том, что с именем экс-госсекретаря Генри Киссинджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, улучшившая отношения между СССР и США, являются сигналом для Вашингтона к улучшению отношений между странами, написали для Newsweek Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл. По их мнению, Запад поддержал проигравшую сторону в ненужном конфликте, который унес тысячи жизней россиян и украинцев.

Это заявление было очень четким приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом, — считают журналисты.

Они также отметили, что США продолжают спонсировать Украину, так как это более выгодно: можно отправить умирать на фронт солдат ВСУ, а не собственную армию, однако ставка на победу Киева не сыграла, а американским налогоплательщикам уже надоело платить за содержание ушедших на пенсию украинских госслужащих.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнил, что «конгрессу следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация в настоящее время располагает суммой в размере около $1 млрд для помощи Украине. Она уточнила, что порядка 96% этой суммы уже освоено Пентагоном, оставшиеся 4% предоставят Киеву до конца текущего месяца.