В США уличили корпорации в стремлении нажиться на украинском конфликте Fox News: власти и корпорации США наживаются на затягивании украинского конфликта

Фото: Министерство обороны Украины

Власти США и корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку на нем можно заработать, заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, речь идет о наживе как на поставках оружия, так и на последующем восстановлении Украине. Кроме того, о возможностях по отмыванию денег.

Карлсон отмети, что Вашингтон может подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой, но администрация президента Джо Байдена не делает этого.

В чем причина? <...> Да потому что на этом можно нажиться! — заявил ведущий.

В качестве примера он привел высказывание руководства компании BlackRock о том, что украинский конфликт — «прекрасная возможностью превратить страну в оплот капитализма», а также слова гендиректор банка Goldman Sachs, назвавшего восстановление Украины «хорошим экономическим стимулом для реальных доходов и реальных инвестиций».

Карлсон добавил, что восстанавливать Украину будут за счет американских налогоплательщиков, а обогатятся на этом корпорации. Он также напомнил, что Украина признана одной из самых коррумпированных стран мира компании, поэтому для отмывания денег «лучше места не найти».

Ранее Карлсон заявил о том, что ряд американских конгрессменов начал «приходить в чувство» по вопросу выделения финансовой помощи Украине. Он, в частности, привел цитату республиканца Томаса Мэсси из штата Кентукки, который заявил, что за год конгресс потратил на Украину больше, чем на все дороги и мосты в своей стране.