Из некоммерческой организации Нью-Йорка, занимающейся сбром и доставкой тактического снаряжения людям в зонах оевых действий были украдены около 400 бронежилетов. Они предназначались для отправки на Украину. Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на данные полиции.

Бронежилеты были украдены из офисов Укаинского Конгрессового комитета Америки и Украинской национальной женской лиги Америки, расположенных на Второй авеню в Манхэттене.

Бронежилеты были пожертвованы организациям правоохранительными органами города.

Ранее Япония направила в Польшу транспортный самолёт с грузом оборонного снаряжения для Украины. Токио передал Киеву бронежилеты, шлемы, сухие пайки, средства гигиены, палатки, тёплую одежду. Также порядка 70 японских добровольцев заявили о готовности отправиться на Украину для участия в боевых действиях и защиты киевского режима. Среди них 50 человек, которые проходили военную службу в силах самообороны Японии.

В свою очередь, ВВС Великобритании доставили каски и бронежилеты бойцам территориальной обороны Украины.